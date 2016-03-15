مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر وسط وفرة في السيولة

1020 جمت - دفعت المشتريات القوية من المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية وخاصة هيرميس وطلعت مصطفى بورصة مصر للصعود بقوة خلال النصف الأول من معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.9 بالمئة ليصل إلى 7139.3 نقطة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.42 بالمئة ليصل إلى 362.04 نقطة.

وبلغت قيم التداول 643.452 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 69 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18 بالمئة والأفراد على 72 بالمئة.

وخفض المركزي المصري سعر العملة المحلية 112 قرشا أمس الاثنين مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وقفزت أسهم هيرميس 15.3 بالمئة وطلعت مصطفى 9.5 بالمئة وبالم هيلز 1.6 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.5 بالمئة.