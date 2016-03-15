البورصة الأردنية تغلق مرتفعة

1320 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم على ارتفاع هو الثاني على التوالي بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل الاتصالات الأردنية وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 2129.51 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.1 مليون دينار مقارنة مع 6.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن عمليات شراء انتقائية في أسهم استراتيجة ساهمت في ارتفاع المؤشر قليلا اليوم رغم شح السيولة.

وأضاف مصطفى "حجم التداول ضعيف ومعظمه صفقات داخلية."

وارتفع سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.92 بالمئة إلى 5.45 دينار.

وزاد سهم الاتصالات الأردنية 1.68 بالمئة إلى 2.42 دينار وسهم الملكية الأردنية 1.13 بالمئة إلى 0.89 دينار.

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1235 جمت - دفعت المشتريات القوية من المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية وخاصة هيرميس وطلعت مصطفى بورصة مصر للصعود بقوة خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة كبيرة في السيولة.