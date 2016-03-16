مؤشرات الكويت تهبط صباحا وسط تداولات محدودة

0625 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء وسط تداولات ضعيفة بلغت 1.78 مليون دينار منها 1.1 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة إلى 5239.4 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.26 في المئة إلى 848.8 نقطة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن جلسة اليوم "ضعيفة" والمؤشرات مرشحة لمزيد من الهبوط مبينا أنه لا توجد رغبة في الشراء كما أن المعروض أكثر من المطلوب.

وأضاف "مع اقتراب موسم التوزيعات المالية يتم الضغط على الأسهم الكبيرة لشرائها بأقل سعر بينما لا يوجد مشتر ولا مضارب للأسهم الصغيرة."

وهبطت أسهم كيبكو 1.9 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.