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أسهم الكويت ترتفع صباحا

Thu Mar 17, 2016 6:52am GMT
 
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0644 جمت - ارتفعت مؤشرات الكويت في مستهل تعاملات اليوم الخميس بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.22 بالمئة إلى 5241.3 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.35 بالمئة إلى 856.2 نقطة.

وسجل سهم أمريكانا أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.7 بالمئة.

وارتفعت أسهم زين 1.3 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.1 بالمئة وبيتك واحدا بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 