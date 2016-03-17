بورصتا الإمارات تصعدان مع ارتفاع النفط والأسهم القيادية تكبح سوق قطر

0723 جمت - ارتفعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في بداية التعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط وصعود أسواق الأسهم العالمية في حين لم تسجل البورصة القطرية تغيرا يذكر متأثرة بأداء عدد قليل من الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.8 في المئة في الساعة الأولى من بداية التداول حيث قفز سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الأكثر تداولا 3.7 في المئة.

وفي بورصة دبي ارتفع سهم موانئ دبي العالمية 3.8 في المئة بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا بنسبة 30.7 في المئة في ربحها السنوي وحددت توزيعات الأرباح العادية عن سنة 2015 عند 0.30 دولار للسهم مقابل 0.235 دولار في توزيعات 2014.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة حيث قفز سهم شركة الدار العقارية 1.5 في المئة. وقالت الشركة إنها ستضع معادلة جديدة لحساب توزيعات أرباحها اعتبارا من 2016 بما قد يفضي إلى زيادة المدفوعات للمساهمين.

ولم يسجل مؤشر بورصة قطر تغيرا يذكر إذ ارتفع سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 3.1 في المئة لكن سهم بنك قطر الوطني هبط 0.1 في المئة وهوى سهم ناقلات 1.7 في المئة.

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