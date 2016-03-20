البورصة الأردنية تنخفض للجلسة الثانية

1330 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم استراتيجية وغلبت الصفقات المحلية على حركة التداول.

أغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 2124.91 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.1 مليون دينار مقارنة مع ثمانية ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن مؤشر البورصة يشهد تذبذبا نسبيا بين صعود ونزول منذ أسابيع ولا يوجد حركة تداول قوية.

وأضاف الخاروف أن "غياب المستثمر الحقيقي وبناء المراكز أمر محبط للغاية."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.09 بالمئة إلى 0.9 دينار وسهم مصفاة البترول 0.23 بالمئة إلى 4.33 دينار.

وارتفع سهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.29 دينار وسهم البوتاس العربية 0.26 بالمئة إلى 19.05 دينار.

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1253 جمت - أغلقت الأسهم المصرية على انخفاض اليوم الأحد لتفقد مكاسبها المبكرة وتنهي موجة صعود استمرت أربع جلسات متتالية بفعل قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي خفض قيمة العملة المحلية.