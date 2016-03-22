سهم جي.اف.اتش يصعد في الكويت بعد تعزيز الشراكة مع أبوظبي المالية

0643 جمت - صعد سهم جي.اف.اتش المالية البحرينية في بورصة الكويت صباح اليوم بعد أن أعلن البنك الإسلامي أنه عزز شراكته مع مجموعة أبوظبي المالية التي تزاول أنشطة الاستثمارات البديلة وتدير أصولا بمليارات الدولارات.

وارتفع سهم بنك الاستثمار الإسلامي جي.اف.اتش 4.55 في المئة ليصل إلى 69 فلسا بعد أن قال إنه وقع اتفاقية شراكة يبيع بموجبها حصة 10 في المئة من شركة الصقر للأسمنت إلى شركة المتكاملة كابيتال التابعة لمجموعة أبوظبي المالية.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.18 في المئة إلى 5265.5 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية بشكل طفيف بلغت نسبته 0.01 في المئة ليصل إلى 840.5 نقطة.

ولم يذكر جي.اف.اتش في بيانه لبورصة الكويت القيمة المالية للصفقة لكنه قال إن قيمة شركة الصقر تقدر بمبلغ 120 مليون دولار.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن قيمة الصفقة "ليست كبيرة لكن السوق يبحث عن أي أخبار لتغذية المضاربات."

وأضاف الدليمي أن السوق لا يزال "يتحرك في مستوى أفقي" فلا يرتفع بقيم كبيرة ولا ينخفض بقيم كبيرة مبينا أن قيمة التداولات التي بلغت 3.3 مليون دينار تعتبر "جيدة" وتدل على وجود رغبة في الشراء.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.45 في المئة وأجيليتي 2.15 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.15 في المئة والوطنية العقارية 1.9 في المئة.

وهبط سهم بيت التمويل الكويتي ثلاثة في المئة إلى 475 فلسا في أول يوم للتداول بدون أرباح بعد أن عقدت جمعيته العمومية اجتماعها أمس.