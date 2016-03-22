سهم جي.إف.اتش يصعد وسط تعاملات هزيلة في بورصة دبي

0721 جمت - صعدت أسهم جي.إف.اتش المالية البحرينية في بورصة دبي اليوم الثلاثاء بعد أن قال بنك الاستثمار الإسلامي إنه وافق على بيع حصة عشرة في المئة في شركة الصقر للأسمنت البحرينية.

وارتفع السهم المدرج في بورصة دبي 2.3 في المئة. ولم يجر بعد تداول أسهم الشركة المدرجة في بورصة البحرين التي تفتح الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وستبيع جي.إف.اتش الحصة إلى شركة المتكاملة كابيتال ذراع أسواق المال لمجموعة أبوظبي المالية. وقالت في بيان إن المتكاملة كابيتال عبرت أيضا عن رغبتها في تغطية الاكتتاب في طرح عام أولي للأسهم من قبل فالكون في بورصة البحرين في وقت لاحق هذا العام من دون الكشف عن تفاصيل.

وحققت أسهم أخرى في دبي مكاسب طفيفة وزاد سهم الاتحاد العقارية 1.2 في المئة وديار العقارية 1.6 في المئة بينما نزل سهم إعمار العقارية 1.1 في المئة.

ونزل سهم طيران العربية 6.6 في المئة بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وساهم ذلك في هبوط مؤشر دبي 0.5 في المئة عند 3362 نقطة لتتقلص مكاسب المؤشر إلى 28.2 في المئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى في عامين في منتصف يناير كانون الثاني.

وقال سباستيان حنين رئيس إدارة الأصول في المستثمر الوطني "الأسماء القيادية حققت أكبر انتعاشة - تفحص الناس بعناية النتائج الكاملة للعام وتوقعات الإدارة لعام 2016 وارتفعت أسعار (أسهم) من أعلنوا نتائج جيدة أو ممتازة."

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة غير أن نحو ثلثي الأسهم التى جرى تداولها تخص شركة إشراق العقارية ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض وشركتين متوسطتين أو صغيرتين.

ولا تتداول المؤسسات على هذه الأسهم وغالبا ما يشير ضعف التداول على أسهم الشركات الكبرى إلى ضعف الزخم في السوق. وارتفع سهم إشراق 1.3 في المئة في حين لم يسجل سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض تغيرا يذكر.