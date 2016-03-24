سهم زين يقود مؤشر كويت 15 للهبوط صباحا

0630 جمت - قاد سهم زين مؤشر كويت 15 للهبوط صباح اليوم الخميس 0.55 في المئة ليصل إلى 836.9 نقطة بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع 30فلسا أرباحا نقدية عن سنة 2015 حيث يتم تداول السهم اليوم بدون أرباح.

وهبط سهم زين 6.6 في المئة إلى 355 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.11 في المئة إلى 5259 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إنه من المفارقة أن يهبط سهم زين 25 فلسا بعد أن وزعت الشركة 30 فلسا معتبرا أن هذا أمر أصبح اعتياديا في بورصة الكويت لاسيما للأسهم القيادية التي توزع أرباحا نقدية جيدة.

وأضاف الدليمي أنه وباستثناء هبوط سهم زين فان تداولات الأسهم الأخرى تعتبر "جيدة" لاسيما مع ارتفاع قيمة التداولات التي بلغت 3.6 مليون دينار معتبرا أن ارتفاع عدد من الأسهم القيادية يأتي كرد فعل على هبوطها في الايام الماضية.

وارتفعت أسهم أجيليتي 2.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.