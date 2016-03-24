بنك بوبيان الكويتي يوزع 5 فلوس للسهم عن أرباح 2015 في 27 مارس

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية اليوم الخميس إنه سيوزع خمسة فلوس للسهم عن أرباح 2015 في 27 مارس آذار.

وبلغ صافي ربح البنك 35.2 مليون دينار (116.9 مليون دولار) في 2015 مقابل 28.2 مليون دينار في سنة 2014 بارتفاع نسبته 25 في المئة.

وأضاف البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن التوزيع سيكون لحامل سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول الاثنين الماضي.