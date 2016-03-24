المؤشر الأردني يختتم الأسبوع على انخفاض

1325 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض بفعل عمليات بيع انتقائية بهدف جني أرباح وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 0.13 بالمئة إلى 2131.76 نقطة في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار مقارنة مع 10.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إنه كان متوقعا حدوث جني أرباح بعد أن ارتفع المؤشر يوم أمس لأعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأضاف المعشر "قيمة التداول ضعيفة ومعظمها تحويلات ملكية بين مضاربين."

وانخفض سهم مصفاة البترول 1.37 بالمئة إلى 4.54 دينار وسهم بنك القاهرة عمان 0.42 بالمئة إلى 2.32 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 4.44 بالمئة إلى 2.35 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 5.37 دينار.

-------------------------