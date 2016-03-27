المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0847 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات الدافعة على الصعود.

وقالت في تقرير أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "تشير المؤشرات الفنية على أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الضغط في هذه المرحلة لذا نوصي باتباع الحذر في الوقت الراهن."