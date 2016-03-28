بيت التمويل الكويتي يدرس بيع حصته في عارف الاستثمارية

الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الإثنين إنه يدرس بيع حصته في شركة عارف الاستثمارية في إطار عرض تقدم به مستثمرون لشراء هذه الحصة.

وشركة عارف الاستثمارية هي شركة مساهمة غير مدرجة في بورصة الكويت ويملك بيت التمويل الكويتي 53 في المئة من أسهمها وذلك طبقا لموقعه على الانترنت.

وتأسست الشركة في 1975 ويبلغ رأسمالها حاليا 22 مليون دينار (72.8 مليون دولار) كما تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت 17 في المئة من أسهمها.

وقال بيتك في بيان لبورصة الكويت "تم استلام عرض من مستثمرين أبدوا رغبتهم المبدئية في الاستحواذ على حصة بيتك في شركة مجموعة عارف الاستثمارية وهذا العرض مازال قيد الدراسة حاليا ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن."

وتقوم شركة عارف الاستثمارية بعدة نشاطات مثل إدارة المحافظ والصناديق المالية والعقارية لحسابها أو لحساب الغير والتعامل بالأسهم والسندات وغيرها إضافة للقيام بأعمال التأجير التمويلي والوساطة في عمليات التمويل والوساطة في تمويل عمليات الاستثمار.

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