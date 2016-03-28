تعافي دبي وتباين الأداء في باقي أسواق الخليج

0725 جمت - تعافت بورصة دبي في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أسبوع من التراجع في حين تباين أداء أسواق الخليج الأخرى وسط تعاملات هادئة.

ونزل مؤشر دبي إلى 3267 نقطة في الدقائق الأولى مقتربا من مستوى الدعم الفني الذي بلغه في منتصف مارس آذار عند 3253 نقطة. ولكن بعد ساعة من التداولات ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلي 3294 نقطة.

وزاد سهم أرابتك 2.5 في المئة بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الأنشطة. وكان سهم الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الأكثر تداولا وارتفع 2.7 في المئة.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة مع هبوط سهم مؤسسة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) 0.8 في المئة. وعينت الشركة صالح عبدالله العبدولي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وقالت إنه سيشرف على عملية إعادة هيكلة الشركة دون ذكر تفاصيل.

وتراجع مؤشر قطر 0.2 في المئة مع هبوط سهم أريد 2.8 في المئة وكانت البورصة علقت تداول السهم أمس وسط موجة هبوط عامة في السوق نظرا لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

وارتفع سهم شركة الخليج للمخازن 1.7 في المئة وسط تعاملات قوية. وتشهد التداولات على السهم نشاطا منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إنها رفعت الحد الأقصى لملكية الأجانب لسهم الشركة إلى 49 بالمئة من رأس المال.