بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار النفط

0854 جمت - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء مع نزول عدد كبير من الأسهم القيادية ومن بينها أسهم البتروكيماويات جراء هبوط أسعار النفط.

ونزل المؤشر السعودي واحدا بالمئة إلى 6207.7 نقطة مع هبوط مؤشر قطاع البنوك 1.1 بالمئة والبتروكيماويات 1.5 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم حيث نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا إلى 39.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش بينما تراجع الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 39.09 دولار للبرميل.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بيانات اليوم أظهرت انكماش المعروض النقدي (ن3) على أساس سنوي في فبراير شباط لأول مرة منذ عام 2004 على الأقل في علامة جديدة على التباطؤ الملحوظ للاقتصاد بسبب هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة.

غير أن سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة إلى 70.25 ريال بعد إدراجه في البورصة. وكانت الشركة جمعت 1.77 مليار ريال (471 مليون دولار) من بيع 27.61 مليون سهم أو ما نسبته 30 بالمئة من رأس المال بسعر 64 ريالا للسهم.

وهبطت أسهم بنك الجزيرة 2.2 بالمئة وساب 2.9 بالمئة والراجحي 1.4 بالمئة وسابك 1.3 بالمئة وينساب 1.55 بالمئة.

كما نزلت أسهم صافولا 1.7 بالمئة والمراعي 1.1 بالمئة وسبكيم وهيرفي 1.5 بالمئة واتحاد عذيب واحدا بالمئة.