بورصة الكويت تهبط صباحا

0716 جمت - هبطت بورصة الكويت صباح اليوم الخميس حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.49 بالمئة إلى 5231.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 بالمئة إلى 845.9 نقطة.