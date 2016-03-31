بورصة الكويت تهبط صباحا
0716 جمت - هبطت بورصة الكويت صباح اليوم الخميس حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.49 بالمئة إلى 5231.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 بالمئة إلى 845.9 نقطة.
لكن أسهم قيادية هبطت مثل بنك الكويت الوطني الذي فقد 1.5 بالمئة وأجيلتي 1.03 بالمئة وكيبكو 1.8 بالمئة وفيفا اثنين بالمئة وبنك الخليج 0.9 بالمئة.
وارتفعت أسهم زين 1.4 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 2.1 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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