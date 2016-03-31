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بورصة مصر تهبط صباحا

Thu Mar 31, 2016 8:15am GMT
 
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0810 جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس تحت ضغط مبيعات الأفراد المحليين وسط شح السيولة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.51 بالمئة إلى 7446.02 نقطة والمؤشر الثانوي 0.04 بالمئة إل 366.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 23.151 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 81 بالمئة والعرب على 10.7 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 1.3 بالمئة وإعمار مصر 0.4 بالمئة وجلوبال 1.6 بالمئة وهيرميس 0.6 بالمئة وسوديك 0.7 بالمئة.

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0737 جمت - تراجعت بورصات الخليج في التداول المبكر اليوم الخميس في ظل غياب أنباء إيجابية جديدة وهبوط أسعار النفط قليلا أثناء الليل.   يتبع
 