بورصة الكويت تهبط صباحا بعد تراجع أسعار النفط
0625 جمت - تراجعت سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الأحد بعد هبوط العقود الآجلة للنفط الخام حوالي أربعة بالمئة يوم الجمعة.
ونزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.44 بالمئة إلى 838.25 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.43 بالمئة إلى 5206.4 نقطة.
وهبطت أسهم زين 1.4 بالمئة وفيفا 2.9 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.02 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 بالمئة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بعدما قال ولي ولي العهد السعودي إن بلاده لن تثبت إنتاجها النفطي ما لم تفعل إيران ذلك والمنتجون الكبار الآخرون وعقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستزيد على الأرجح.
وخسرت أسهم بنك بوبيان 3.7 بالمئة وبنك الكويت الوطني ثلاثة بالمئة وأجيليتي 1.04 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك الخليج 0.9 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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