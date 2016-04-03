بورصة الكويت تهبط صباحا بعد تراجع أسعار النفط

‭0625‬ جمت - تراجعت سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الأحد بعد هبوط العقود الآجلة للنفط الخام حوالي أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بعدما قال ولي ولي العهد السعودي إن بلاده لن تثبت إنتاجها النفطي ما لم تفعل إيران ذلك والمنتجون الكبار الآخرون وعقب صدور بيانات أظهرت أن تخمة المعروض العالمي ستزيد على الأرجح.