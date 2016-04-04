المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1322 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات لكن وسط تداولات ضعيفة مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الأول من 2016.
وصعد المؤشر 1.4 بالمئة إلى 6211 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.2 مليار ريال ليقترب من مستوى المقاومة الواقع عند 6260 نقطة.
وقاد الصعود سهما الراجحي وسابك بمكاسب 2.9 بالمئة و2.02 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم موبايلي والكهرباء وجبل عمر وزين وصافولا بين 0.9 و9.5 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم أسمنت ينبع 7.3 بالمئة والاسمنت السعودية اثنين بالمئة وسامبا وساب 0.7 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة.
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1240 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها اليوم للجلسة الثالثة على التوالي بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط قيمة تداول جيدة غاب عنها الشراء المؤسسي. يتبع