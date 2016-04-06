الأسهم القيادية ترتفع في الكويت صباحا

0644 جمت - ارتفعت عدد من الأسهم القيادية صباح اليوم الأربعاء في بورصة الكويت ما دفع مؤشر كويت 15 للصعود 0.62 في المئة إلى 845 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيسي 0.09 في المئة إلى 5206 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن ارتفاع هذه الأسهم يأتي في إطار العمليات المضاربية التي تصعد بعدد من الأسهم بهدف بيعها بأعلى سعر ثم الضغط عليها من جديد بهدف شرائها بأسعار منخفضة.

واضاف "العمليات المضاربية هي التي تتسيد التداولات بشكل أكثر من الماضي.. الاتجاه واضح والنمط السائد واضح ويحدث بشكل متكرر."

وارتفع سهم بيت التمويل الكويتي 2.1 في المئة إلى 485 فلسا بعد أن أعلن أن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة كويتية قضت بحصوله على مبلغ 44 مليون دينار (145.8 مليون دولار) من البنك التجاري.

وارتفعت أسهم كيبكو 1.9 في المئة ومجموعة الصناعات 1.6 في المئة وبنك الخليج 1.8 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة في مستهل التداولات.

وهبطت أسهم الساحل 2.7 في المئة وأدنك 2.9 في المئة والكويتية للاستثمار 5.7 في المئة.