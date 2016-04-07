المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

1210 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات مع صعود النفط وترقب المتعاملين لنتائج الربع الأول من العام.

وصعد المؤشر 0.72 بالمئة ليغلق عند 6258.11 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم سابك بمكاسب 0.9 بالمئة تلاه سهم المراعي الذي قفز 4.2 بالمئة مع ترقب المتعاملين إعلان نتائج الشركة يوم الأحد صباحا.

وزادت أسهم مكة للتعمير والسعودي الفرنسي وموبايلي والاتصالات السعودية والأهلي التجاري وساب وصافولا والمتقدمة بنسب تراوحت بين 0.8 و4.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية 0.4 بالمئة والحكير والسعودي الهولندي 0.2 بالمئة.

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