مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر مع زيارة العاهل السعودي

1235 جمت - حولت مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب خسائر بورصة مصر الصباحية إلى مكاسب ولكن وسط ضعف واضح في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.25 بالمئة ليغلق عند 7478.7 نقطة بينما نزل المؤشر الثانوي 0.14 بالمئة ليغلق عند 360.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 585.700 نقطة.

ومالت معاملات العرب والاجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذت المؤسسات على 51 بالمئة من المعاملات والمصريين على 87 بالمئة.

ودعم وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة اليوم الخميس في أول زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام لمصر ثقة المتعاملين في السوق وهو ما دفعهم لضخ سيولة جديدة صعدت بالأسهم بعد أن كانت متراجعة صباحا.

ويتوقع أن يبرم البلدان خلال زيارة العاهل السعودي اتفاقات للتعاون في عدد من المحاور تمتد من التعاون العسكري إلى الاقتصاد.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.1 بالمئة وهيرميس 0.6 بالمئة وجلوبال وبايونيرز 0.7 بالمئة وبلتون عشرة بالمئة.

وكان مصدران حكوميان قالا لرويترز يوم الثلاثاء إن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية لمصر ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة اثنين بالمئة بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.