المؤشر السعودي يرتفع صباحا

0745 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود النفط وبداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 6 بالمئة يوم الجمعة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر بدعم من هبوط مخزونات الخام الامريكية مما أنعش الآمال بأن تخمة الامدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.

وصعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6317 نقطة.

وقاد الصعود سهما سابك وجبل عمر بمكاسب 1.3 بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم المراعي 2.7 بالمئة بعدما سجلت الشركة نموا طفيفا نسبته 0.65 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بدعم من زيادة المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وزادت أسهم الراجحي وصافولا والأهلي التجاري والمتقدمة وسامبا بنسب تراوحت بين 0.5 و2.6 بالمئة

في المقابل انخفض سهم جرير 0.6 بالمئة بعدما نزل صافي ربح الشركة للربع الأول 29.5 بالمئة بفعل تراجع المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وانخفضت أسهم مكة للتعمير 0.6 بالمئة وساب 0.5 بالمئة واسمنت ينبع 0.2 بالمئة.