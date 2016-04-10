بورصات الخليج ترتفع بعد تعافي أسعار النفط

0849 جمت - ساهم تعافي أسعار النفط ليتجاوز سعره 41 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي في صعود أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر دبي 1.6 في المئة وكانت أسهم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر نشاطا. وقفز سهم هيتس تليكوم ومقرها الكويت 7.1 في المئة.

وعززت الأسهم العقارية بورصة أبوظبي لترتفع 0.5 في المئة إذ قفز سهم إشراق العقارية 7.6 في المئة قبل معرض سيتي سكيب الاسبوع الجاري والذي ينتظر أن تعلن خلاله العديد من شركات التطوير العقاري عددا من المشروعات الجديدة.

وكان أداء أسهم شركات الطاقة جيدا وزاد سهم دانة غاز 7.4 في المئة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.9 في المئة.

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0745 جمت -ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية بعد صعود النفط وبداية إعلان الشركات عن نتائجها المالية.