المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0738 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة مع ترقب المتعاملين للنتائج الفصلية للشركات.

ونزل المؤشر 0.10 بالمئة إلى 6340 نقطة.

وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "دخل المؤشر في نطاق مقاومته الرئيسي بين 6325 و6400 نقطة ومن جانبها فإن المؤشرات الفنية قصيرة المدى دخلت في مناطق التشبع الشرائي بشكل كبير وھذا ما يزيد من احتمالية أن يشھد المؤشر تصحيحا."

وقاد النزول سهما جبل عمر وسابك بخسائر 0.9 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم مكة للتعمير والبحري ومعادن وبنك الرياض والسعودي الفرنسي وينساب بنسب بين 0.3 و1.2 بالمئة.

في المقابل ارتفع سهم جرير 1.1 بالمئة بعدما تكبد خسائر أمس في أعقاب الإعلان عن نزول نسبته 29.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول.