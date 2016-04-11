تراجع بورصة مصر صباحا

0850 جمت - دفعت الضغوط البيعية من قبل المتعاملين المصريين والعرب بورصة مصر للتراجع في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط شح واضح في السيولة.

ونزل المؤشر الرئيسي 0.49 بالمئة ليصل إلى 9367.95 نقطة كما تراجع المؤشر الثانوي 0.36 بالمئة إلى 361.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 164.669 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 69.5 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18 بالمئة.

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبالم هيلز 0.75 بالمئة وسوديك 3.6 بالمئة وجلوبال تليكوم اثنين بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين اليوم في مذكرة بحثية "بتخفيف مراكزهم المفتوحة. حد إيقاف الخسائر 7360 نقطة."

وتراجعت أسهم عامر جروب 2.5 بالمئة وبايونيرز 2.75 بالمئة وطلعت مصطفى 1.3 بالمئة وهيرميس 1.1 بالمئة وحديد عز 3.5 بالمئة.