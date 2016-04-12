المركزي يوافق لبيت التمويل الكويتي على تمويل البترول الوطنية بمبلغ 500 مليون دينار كحد أقصى

الكويت 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الاثنين إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على تمويل شركة البترول الوطنية الكويتية بمبلغ 500 مليون دينار (1.66 مليار دولار) كحد أقصى.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حصل على هذه الموافقة بتاريخ 7 ابريل نيسان الجاري مبينا أن التمويل سيتجه لمشروع الوقود البيئي.

وأضاف أن موافقة البنك المركزي جاءت أيضا على "استثناء ذلك من نسبة التركز التمويلي حتى تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022."

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