الأسهم السعودية تصعد صباحا بعد تجاوز النفط 40 دولارا

0727 جمت - حولت الأسهم السعودية خسائرها الطفيفة في أول دقيقتين من بداية معاملات اليوم الثلاثاء إلى مكاسب بعدما تجاوزت أسعار النفط سعر 40 دولارا للبرميل قبيل اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة يوم الأحد القادم بهدف تثبيت مستويات الإنتاج.

وارتفع المؤشر السعودي 0.73 بالمئة ليصل إلى 6354.8 نقطة.

وكسبت أسهم بترورابغ والمتقدمة للبتروكيماويات 0.9 بالمئة وسبكيم 1.8 بالمئة وينساب 1.6 بالمئة.

وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 3.9 في المئة إلى 26.50 ريال بعد أن أعلن البنك عقب إغلاق السوق أمس أن صافي الربح زاد 2.7 في المئة إلى 1.08 مليار ريال (288 مليون دولار).

وتراجعت أسهم سابك 2.6 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستوزع ثلاثة ريالات للسهم في 24 أبريل نيسان.

ويستعد منتجو النفط الرئيسيون باستثناء الولايات المتحدة للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد القادم حيث سيناقشون إجراءات لكبح وفرة ضخمة في الامدادات.