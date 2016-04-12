مؤشرات الكويت تغلق على انخفاض

1015 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على انخفاض حيث هبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.18 في المئة إلى 5275 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.1 في المئة إلى 852.9 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن جلسة اليوم غلبت عليها المضاربة حيث هبطت الأسهم التي ارتفعت سابقا ومنها أسهم مجموعة الخرافي.

وأضاف أن أسهم مجموعة الخرافي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية "دون سبب واضح" على خلفية صفقة امريكانا وهي عادت للهبوط اليوم.

وهبطت أسهم مجموعة الخرافي ومنها الاستثمارات الوطنية 8.1 في المئة والساحل 5.4 في المئة والمال 6.6 في المئة.

واعتبر صبري أن قيمة التداولات التي بلغت 18 مليون دينار تركزت على الأسهم المضاربية وكانت ناتجة عن "عمليات البيع."

كما هبط سهم بنك الخليج 3.3 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة.