بورصة مصر تغلق على انخفاض

1235 جمت - دفعت مبيعات الأفراد المحليين بورصة مصر للتراجع خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط سيولة ضعيفة.

وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.16 بالمئة ليغلق عند 7331.05 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 1.1 بالمئة ليغلق عند 365.1 نقطة.

وبلغت قيم التداول 442.754 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 85 بالمئة من التداولات والأجانب على 8.2 بالمئة والأفراد على 71 بالمئة.

وخسرت أسهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة بينما استقرت أسهم أوراسكوم للاتصالات والعربية للأقطان دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين.

وكسبت أسهم هيرميس 1.6 بالمئة وبالم هيلز 1.1 بالمئة وطلعت مصطفى 0.65 بالمئة وسوديك اثنين بالمئة وبايونيرز 3.7 بالمئة.