مؤشرات بورصة الكويت ترتفع صباحا

0611 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.07 في المئة إلى 5279 نقطة وكذلك مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.28 في المئة إلى 855 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن جلسة أمس كانت جلسة تكتيكية مضاربية لجني الأرباح وهناك من استفاد منها بالشراء وهؤلاء يدخلون اليوم من جديد ليواصلون الاستفادة من زخم السوق لاسيما مع ارتفاع القيمة المتداولة.

وأضاف أن "هناك من لديه قناعة بأن السوق سيرتفع خصوصا الأسهم الصغيرة.. كما أن الأسهم القيادية تعطي مؤشرات ايجابية بأنها ثابتة وراسخة."

وقال إن "الشيء الجيد ان السوق ورغم وجود عوامل سلبية ضاغطة لكنه لا يتأثر بها وانما يتأثر بقوى العرض والطلب."

وارتفعت أسهم أجيليتي 1.08 في المئة وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي 1.03 في المئة.

وهبطت أسهم ايكاروس 6.9 في المئة وأسمنت ابيض 5.9 في المئة وجيزان القابضة 5.6 في المئة ومنتزهات 4.8 في المئة في مستهل التداولات.