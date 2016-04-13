المؤشر السعودي يرتفع صباحا بدعم من مكاسب البنوك

0734 جمت - ارتفع المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الأربعاء مدعوما بصعود النفط وبمكاسب البنوك بعدما أعلن مصرفان كبيران عن نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 2016 متجاوزة 43 دولارا للبرميل بدعم من آمال بالموافقة على خطوات لمعالجة تخمة المعروض خلال اجتماع منتجي النفط بالإضافة إلى تراجع الدولار وإشارات جديدة على قوة الطلب في الصين.

وصعد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة إلى 6428.3 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 0.9 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب تلاهما ساب بمكاسب 1.8 بالمئة.

وسجل الأهلي التجاري نموا بنسبة واحد بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 2.63 مليار ريال (701.5 مليون دولار). وتوقع بنك سيكو البحريني أن يسجل البنك أرباحا فصلية قيمتها 2.30 مليار ريال فيما توقع دويتشه بنك تحقيق 2.23 مليار ريال.

كما سجل بنك ساب زيادة نسبتها 2.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأول إلى 1.14 مليار ريال. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 1.01 مليار ريال.

وارتفعت أسهم تصنيع وينساب وجبل عمر ومكة للتعمير وسافكو بنسب تراوحت بين 0.4 و2.7 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة وموبايلي 0.9 بالمئئة ودار الأركان 1.1 بالمئة واسمنت ينبع 0.6 بالمئة.