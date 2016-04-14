مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

وقاد الارتفاعات سهم أجيليتي بمكاسب 4.3 بالمئة تلاه سهم بنك بوبيان الذي قفز 2.4 بالمئة بعد تسجيل أرباح بقيمة 9.1 مليون دينار في الربع الأول من 2016 بزيادة 23 بالمئة عن 7.4 مليون دينار قبل عام.