الأسواق الخليجية ترتفع صباحا بدعم نتائج الشركات

0827 جمت - ارتفعت الأسواق الخليجية في التداول المبكر اليوم الخميس بفضل المكاسب القوية في السعودية وسلطنة عمان في حين دعمت أسهم إعمار العقارية مؤشر دبي بعد إعلان الشركة أنها تخطط للخروج من شراكة هندية.

وأعلنت شركتان عمانيتان نتائج فاقت توقعات المحليين مما رفع مؤشر بورصة مسقط 0.1 بالمئة.

وصعد سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 0.6 بالمئة بعد إعلان الشركة زيادة صافي الربح في الربع الأول من العام 0.6 بالمئة إلى 34.8 مليون ريال (90.6 مليون دولار). وكان محللون من المجموعة المالية هيرمس والخليجية بادر لأسواق المال توقعوا أن تحقق الشركة صافي ربح 29.37 مليون ريال و27.9 مليون ريال على الترتيب.

وقفز سهم أريد عمان 2.8 بالمئة إلى 0.74 ريال بعد إعلان صافي ربح فصلي 12.6 مليون ريال بزيادة 17.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وكانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تحقق الشركة صافي ربح 10.9 مليون ريال.

وفي دبي حيث لم تعلن الشركات بعد عن نتائج الأرباح الفصلية صعد مؤشر البورصة 0.8 بالمئة مدعوما بارتفاع 3.6 بالمئة في سهم إعمار العقارية.

وبدا أن المستثمرين رحبوا بإعلان الشركة في وقت متأخر أمس الأربعاء أنها تخطط للخروج من شراكة هندية.

وقد يعود مستثمرو الأمد الطويل إلى الأسهم القيادية في دبي مع انتعاش أسعار النفط وتحسن معنويات السوق.