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الأسهم القيادية بالكويت تختم الأسبوع على ارتفاع

Thu Apr 14, 2016 10:32am GMT
 
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1014 جمت - أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية على ارتفاع اليوم الخميس ليخالف أداء المؤشر السعري الذي سجل تراجعا طفيفا.

وصعد كويت 15 بنسبة 0.15 بالمئة إلى 8863.14 نقطة في حين خسر المؤشر السعري 0.11 بالمئة ليسجل 5300.5 نقطة.

وقاد ارتفاعات السوق سهم أجيليتي بمكاسب 3.2 بالمئة تلاه سهم بنك برقان بمكاسب 1.5 بالمئة.

وزادت أسهم الكويت الدولي 1.02 بالمئة والصناعات الوطنية 3.19 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم ميزان القابضة 1.7 بالمئة.

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‭‭0827‬‬ جمت - ارتفعت الأسواق الخليجية في التداول المبكر اليوم الخميس بفضل المكاسب القوية في السعودية وسلطنة عمان في حين دعمت أسهم إعمار العقارية مؤشر دبي بعد إعلان الشركة أنها تخطط للخروج من شراكة هندية.   يتبع
 