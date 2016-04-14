المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

1305 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من أداء إيجابي فاق التوقعات لمعظم الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الآن.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي والأهلي التجاري بمكاسب 2.7 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب.

في المقابل انخفضت أسهم الاسمنت السعودية 1.6 بالمئة واسمنت الجنوبية 1.9 بالمئة وصافولا 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة.

1240 جمت - اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفعل مضاربات في الأسهم الصغيرة. يتبع