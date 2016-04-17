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الأسهم المصرية تغلق مرتفعة

Sun Apr 17, 2016 1:08pm GMT
 
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1255 جمت - أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية على ارتفاع 0.72 بالمئة ليصل إلى 7517.02 نقطة وتقدم المؤشر الثانوي 1.34 بالمئة مسجلا 379.76 نقطة.

قاد سهم هيرميس المكاسب بصعوده 3.03 بالمئة وارتفعت أسهم جلوبال تليكوم 2.99 بالمئة وبالم هيلز للتعمير 3.33 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.82 بالمئة.

وارتفع سهم جهينة 1.42 بالمئة بعد أن أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم أن صافي الربح زاد 23.4 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بدعم من المبيعات القوية.

في المقابل انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة ومدينة نصر للإسكان 0.37 بالمئة.

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1226 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على انخفاض وسط ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع كبار منتجي النفط المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بشأن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم الأسعار.

ونزل المؤشر 1.5 بالمئة ليغلق عند 6412.4 نقطة. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 2.15 بالمئة.   يتبع
 