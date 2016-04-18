فشل محادثات الدوحة يدفع المؤشر السعودي للهبوط صباحا

0747 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الاثنين بعد هبوط أسعار النفط في أعقاب انهيار محادثات كبار منتجي الخام في الدوحة أمس الأحد لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة بأوبك وخارجها.

وانخفض المؤشر 1.25 بالمئة إلى 6332.3 نقطة.

وقاد النزول أسهم البتروكيماويات وهبط مؤشر القطاع 2.3 بالمئة.

وقد لا يكون لفشل اجتماع الدوحة في الاتفاق على تثبيت الانتاج أثر كبير على الأسعار على المدى الطويل إذ ان المحللين كانوا يعتقدون ان أثر الاتفاق علي العوامل في السوق سيكون محدودا.

غير أن فشل المحادثات وجه ضربة للمعنويات في سوق النفط التي اقتفت بورصات الخليج أثرها على مدى الأشهر الستة الماضية.

وقاد التراجعات سهم سابك الذي انخفض 1.6 بالمئة.

وهبطت أسهم سافكو نحو خمسة بالمئة بعدما سجلت هبوطا نسبته 51.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2016 بفعل انخفاض أسعار بيع المنتجات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

ونزلت أسهم السعودي الفرنسي وصافولا والأهلي التجاري وسامبا وساب وينساب بنسب بين 1.6 و3.5 بالمئة.