بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط هبوط أسعار النفط العالمية وإضراب عمالي

0955 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الاثنين تحت ضغوط تراجع أسعار النفط في أعقاب انهيار اتفاق لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة بأوبك وخارجها أمس الأحد بالإضافة إلى استمرار إضراب عمالي في قطاع النفط الكويتي احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة أجور القطاع العام.

ونزل المؤشر السعري للسوق 0.5 بالمئة ليغلق عند 5289.7 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.94 بالمئة ليغلق عند 858.3نقطة.

وبدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت أمس الأحد إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية واعترفت الحكومة بتأثر الانتاج نتيجة الإضراب وتوعدت بمحاسبة "كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها."

وخسرت أسهم فيفا 1.96 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.02 بالمئة وبنك بوبيان 1.2 بالمئة وبنك الكويت الوطني 2.9 بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم أمريكانا 1.5 بالمئة وأجيليتي 1.01 بالمئة بينما ارتفعت أسهم البنك التجاري 6.25 بالمئة وبنك برقان 1.45 بالمئة.

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0820 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط شح في السيولة.