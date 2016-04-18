مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر
1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية بورصة مصر على الصعود خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.93 بالمئة ليغلق عند 7662.4نقطة والمؤشر الثانوي 0.18 بالمئة ليغلق عند 380.45 نقطة.
وبلغت قيم التداول 897.471 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 83.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 8.99 بالمئة والمؤسسات على 57.3 بالمئة.
وكسبت أسهم التجاري الدولي 4.7 بالمئة وهيرميس 3.05 بالمئة وجلوبال تليكوم 3.96 بالمئة وطلعت مصطفى 3.01 بالمئة والقلعة 2.55 بالمئة.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "المؤشر الرئيسي في طريقه لاختبار مستوى المقاومة الصعب عند 7700 نقطة."
وارتفعت أسهم سوديك 3.2 بالمئة وإعمار مصر 3.8 بالمئة وبايونيرز 2.5 بالمئة. كما أغلق سهم حديد عز مرتفعا 1.2 بالمئة وصعد سهم المصرية للاتصالات 3.4 بالمئة.
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