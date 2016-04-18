بورصات الخليج ترتفع رغم فشل محادثات الدوحة ومصر تصعد

من سيلين أسود

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - انتعشت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية أواخر تعاملات اليوم الاثنين لتغلق على ارتفاع رغم انهيار محادثات منتجي النفط في الدوحة بينما صعدت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في ستة أشهر.

وأخفق منتجو النفط في اجتماعهم في الدوحة أمس الأحد في الاتفاق على تثبيت الإنتاج مما نال من المعنويات في سوق النفط ليتراجع خام برنت أكثر من خمسة بالمئة لكنه فلص خسائره في وقت لاحق إلى 2.6 بالمئة ليسجل 42 دولارا للبرميل.

وقوبل ذلك بالارتياح في البورصات الخليجية التي تشجعت أيضا ببعض نتائج الأعمال الإيجابية للربع الأول من العام في السعودية وهو ما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في المنطقة لم يضر بأرباح الشركات بالدرجة التي كان يخشاها البعض.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية نحو 1.6 بالمئة في أوائل التعاملات قبل أن يتحسن ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة بقيادة قطاع البتروكيماويات.

وقفز سهم التصنيع الوطنية المنتجة للبتروكيماويات 9.8 بالمئة بعدما تكبدت الشركة خسارة صافية في الربع الأول بلغت 94.8 مليون ريال (25.3 مليون دولار) مقابل توقعات المحللين لخسارة 272.9 مليون ريال.

وعزت الأهلي كابيتال النتائج إلى هوامش أرباح مجمعة أعلى من المتوقع مع تحسن الكفاءة وارتفاع معدلات التشغيل.

لكن سهم الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ثاني أكبر شركة بتروكيماويات مدرجة هبط 3.8 بالمئة إلى 62.75 ريال بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 51.5 بالمئة في صافي الربح إلى 286 مليون ريال.