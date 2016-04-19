بورصة السعودية تصعد صباحا مع معاودة ارتفاع أسعار النفط العالمية

0710 جمت - عاود المؤشر السعودي ارتفاعه خلال بداية معاملات اليوم الثلاثاء مع صعود أسعار النفط العالمية بعد أن تهاوت يوم الاثنين بسبب فشل خطة كبار منتجي النفط لتثبيت الإنتاج.