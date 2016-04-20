المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يرتفع صباحا والأسهم القيادية تهبط

0740 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية صباح اليوم الأربعاء بعد إنهاء اضراب عمال النفط الذي استمر ثلاثة ايام لكن عددا من الأسهم القيادية هبط في بداية التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.29 في المئة إلى 5343 نقطة في حين نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44 في المئة إلى 856.6 نقطة.

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.2 في المئة ومجموعة الصناعات والامتياز 1.4 في المئة والمدينة 1.3 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي واحدا في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 7.9 مليون دينار منها 2.8 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

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