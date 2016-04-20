مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع طفيف
0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف حيث زاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 861.4 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيسي 0.05 في المئة إلى 5330.8 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 15.8 مليون دينار منها 5.3 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
وصعدت أسهم زين وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك وربة والبنك التجاري الكويتي 1.2 في المئة وميزان 1.8 في المئة
وهبطت أسهم أمريكانا وبنك الخليج 0.8 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة والساحل 1.3 في المئة.
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0858 جمت - انخفضت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بنزول أسهم البنوك.
ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 بالمئة مع هبوط سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 6.5 بالمئة بعد أن صعد 9.5 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج حول نية البنك فتح الباب أمام تملك الأجانب لأسهمه. لكن بعد إغلاق السوق أصدر البنك بيانا قال فيه إنه لا نية لديه لذلك. يتبع