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صافي ربح بيت التمويل الكويتي‭ ‬يرتفع 14% في الربع/1

Wed Apr 20, 2016 10:54am GMT
 
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الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بيت التمويل الكويتي اليوم الأربعاء تحقيق أرباح صافية قدرها 34.1 مليون دينار (113 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بارتفاع قدره 14 في المئة عن أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 29.9 مليون دينار.

وقال البنك في البيان الذي أرسل لبورصة الكويت إن سبب الارتفاع يعود إلى انخفاض اجمالي المصروفات ستة في المئة وانخفاض المخصصات المحملة ثمانية في المئة وزيادة الإيرادات اثنين في المئة.

(الدولار = 0.3014 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 