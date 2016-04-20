البورصة الأردنية ترتفع لأعلى مستوى لها منذ أسبوعين

1230 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوعين بفعل شراء محدود في أسهم ريادية مغرية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2141.59 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.6 مليون دينار مقارنة مع 19.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال سامر سنقرط محلل مالي إن البورصة تشهد حالة ترقب بانتظار نتائج الربع الأول.

وأضاف سنقرط "رغم التحسن إلا هناك توقعات بأن تكون النتائج المنتظرة مخيبة للآمال وبالتالي ستؤثر على المؤشر سلبا."

وارتفع سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 5.92 دينار وسهم مصفاة البترول 0.87 بالمئة إلى 4.61 دينار.

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.2 بالمئة إلى 4.82 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.43 بالمئة إلى 0.8 دينار.

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