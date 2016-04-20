بورصة مصر تبدد مكاسبها وتغلق منخفضة بفعل مبيعات المحليين والأجانب

1300 جمت - بددت البورصة المصرية المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات اليوم الأربعاء لتنهي الجلسة على انخفاض تحت وطأة مبيعات المصريين والأجانب.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 0.82 بالمئة ليغلق عند 7799.86 نقطة بينما هبط المؤشر الثانوي 1.31 بالمئة لينهي اليوم عند 376.90 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء.

ونزلت أسهم بورتو جروب 8.3 بالمئة وسوديك 5.4 بالمئة وعامر جروب 4.8 بالمئة وجي.بي أوتو 4.7 بالمئة والقلعة 4.3 بالمئة والمنتجعات 4.1 بالمئة.

وشاركت في الهبوط أسهم حديد عز بنسبة 3.85 بالمئة وهيرميس 3.8 بالمئة وبالم هيلز 3.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.4 بالمئة وبايونيرز 3.2 بالمئة وإعمار مصر 2.9 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم ايديتا 2.15 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.3 بالمئة وطلعت مصطفى 1.05 بالمئة والتجاري الدولي 0.4 بالمئة وأوراسكوم كونستراشكون 0.2 بالمئة.