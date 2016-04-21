المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0723 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية مع تفاؤل المتعاملين بعد إعلان عدد من الشركات القيادية نتائج فاقت التوقعات.
وصعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6545.2 نقطة.
وسجل سهما الراجحي وجبل عمل أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.7 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب تلاهما سابك الذي صعد 1.3 بالمئة.
وزادت أسهم معادن والمتقدمة والإنماء وكيان والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.5 و3.04 بالمئة.
في المقابل هبط سهم الحكير بالنسبة القصوى عشرة بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية هبوط الأرباح بنسبة 98.4 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان لتأتي النتائج أقل كثيرا من توقعات المحللين.
وتراجعت أسهم الاستثمار الصناعي واسمنت اليمامة والسعودي الفرنسي وبتروكيم وبترورابغ والزامل بنسب تراوحت بين 1.15 و7.01 بالمئة.
وقالت الرياض المالية في مذكرة بحثية "المؤشرات الفنية تعطي إشارات شراء ضعيفة" وأوصت باتباع الحذر في السوق.
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