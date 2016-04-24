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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

Sun Apr 24, 2016 12:13pm GMT
 
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1155 جمت - أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.48 بالمئة إلى 5372.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.65 بالمئة إلى 860.9 نقطة.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة إلى 670 فلسا بعد أن قال إنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأسماله 6.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم أجيليتي 1.03 بالمئة وزين 1.4 بالمئة ومجموعة الصناعات 1.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 بالمئة.

وهبطت أسهم أمريكانا 0.8 بالمئة وفيفا اثنين بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 12.7 مليون دينار منها 5.3 مليون دينار لأسهم كويت 15.

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0844 جمت - شهدت بورصتا الإمارات أداء متباينا في أوائل التعاملات اليوم الأحد.   يتبع
 