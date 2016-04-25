البورصة الكويتية تتراجع صباحا
0658 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الاثنين مع نزول معظم الأسهم القيادية المتداولة.
ونزل المؤشر السعري للسوق 0.1 بالمئة إلى 5367 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.31 بالمئة إلى 858.3 نقطة.
وقاد التراجعات سهما أمريكانا وبيتك بخسائر 2.4 بالمئة و1.03 بالمئة.
وانخفضت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة ومباني 1.16 بالمئة والأهلي 1.5 بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم زين 1.4 بالمئة والتجاري 2.3 بالمئة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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